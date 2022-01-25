Запуск трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма перенесли на конец весны 2022 года

Регулярные трамвайные маршруты из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму должны открыться в мае-июне 2022 года. Об этом сообщил сегодня на заседании городской думы гендиректор завода «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров. Однако договор на поставку низкопольных трамваев для новой линии пока не подписан.

Напомним, концессия на создание трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма была заключена в мае 2021 года между правительством Свердловской области и федеральной компанией «Мовиста Регионы». Соглашением было предусмотрено проектирование и строительство высокотехнологичного трамвайного депо в Верхней Пышме, а также закупка 11 низкопольных трамваев. Объем инвестиций составил 1,9 миллиарда рублей. Предполагалось, что регулярное сообщение между городами будет запущено уже к концу 2021 года, но сроки постоянно переносились. Первый тестовый трамвай без пассажиров пошел по линии только в декабре. Затем на нем прокатились губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и гендиректор УГМК Андрей Козицын.

«Трамваи должны пойти с конца мая или в июне 2022 года. Концессионер обратился к нам с просьбой поставить трамваи на эту ветку. Мы согласились, отработали техническое задание. На сегодняшний день договор с концессионером пока не подписан. Какие там волнения происходят, я не знаю», – рассказал городским депутатам Дмитрий Семизоров.

Общая протяженность новой трамвайной линии – почти 17,9 километра. На ней появятся 25 остановок. Время пути из Екатеринбурга до Верхней Пышмы составит 20-30 минут.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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