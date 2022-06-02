Трамваи до Верхней Пышмы пойдут в августе

Движение трамваев по новой линии Екатеринбург – Верхняя Пышма начнется в августе. Об этом заявил сегодня на брифинге министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

«Все трамваи уже произведены, все 11 штук ждут своего пассажира. Депо находится в производстве. Запуск движения в штатном режиме планируем на август», – сказал он.

Как уже сообщал «Новый День», концессия на создание трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма была заключена в мае 2021 года между правительством Свердловской области и федеральной компанией «Мовиста Регионы». Соглашением было предусмотрено проектирование и строительство высокотехнологичного трамвайного депо в Верхней Пышме, а также закупка 11 низкопольных трамваев. Объем инвестиций составил 1,9 миллиарда рублей. Предполагалось, что регулярное сообщение между городами будет запущено уже к концу 2021 года, но сроки несколько раз переносились. В начале года говорили, что это произойдет в конце весны.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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