Куйвашев запустил трамвай из Верхней Пышмы в Екатеринбург (ФОТО)

Сегодня, 31 августа, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев торжественно открыл движение по новой трамвайной ветке «Верхняя Пышма – Екатеринбург».

Губернатор, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и областные чиновники приехали в Пышму прямо на трамвае.

Там их встретили Андрей Козицын и жители города. Евгений Куйвашев поздравил всех с долгожданным событием.

«Официально запустили «Львят» на трамвайной линии. Мне кажется, только мы с Андреем Анатольевичем Козицыным верили в этот проект. Но все получилось!» – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», концессия на создание трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма была заключена в мае 2021 года между правительством Свердловской области и федеральной компанией «Мовиста Регионы». Соглашением было предусмотрено проектирование и строительство высокотехнологичного трамвайного депо в Верхней Пышме, а также закупка 11 низкопольных трамваев. Объем инвестиций составил 1,9 миллиарда рублей.

Протяженность новой трамвайной линии – почти 17,9 км, с каждой стороны на ней расположены 13 остановок. Время пути от Екатеринбурга до Верхней Пышмы составит около 30 минут. Стоимость билета зависит от длительности поездки. Маршрут разбит на три участка. Проезд по одному стоит 22 рубля, по двум – 30 рублей, по всему маршруту – 38 рублей 50 копеек.

Екатеринбург, Верхняя Пышма, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»