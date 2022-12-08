Трамваи в Верхнюю Пышму не будут ходить в первой половине дня

С 12 по 31 декабря трамваи из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму не будут курсировать с 10 до 14 часов дня. На линии будут настраивать контактную сеть.

«С 12 по 31 декабря на маршруте № 333 будет проводиться настройка контактной сети. Это позволит в будущем избежать обледенения и обрывов и обеспечить бесперебойное движение трамвая на линии. Во время приостановки трамвайного сообщения пассажиры могут воспользоваться автобусными маршрутами № 111 и № 108. Автобусы курсируют по привычному расписанию», – сообщили в пресс-службе ООО «Верхнепышминский трамвай».

Напомним, трамваи из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустили в сентябре текущего года. А с начала декабря от железнодорожного вокзала до города-спутника начал ходить рельсовый автобус «Орлан».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»