В первый день работы трамвай до Верхней Пышмы перевез 4 тысячи пассажиров

Трамвайной веткой из Екатеринбурга до Верхней Пышмы в первый день работы воспользовались 4 тысячи человек. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

«Нагрузка не пиковая, но работа только началась. Когда жители привыкнут к новому виду транспорта, то, по нашим подсчетам, на трамвае будут ездить по 11 тысяч пассажиров в сутки», – написал глава региона в Telegram.

Напомним, новую трамвайную ветку торжественно запустили вчера, презентовав жителям трамваи «Львенок». Время поездки от Екатеринбурга до Верхней Пышмы составит около 30 минут. Стоимость билета зависит от длительности поездки. Маршрут разбит на три участка. Проезд по одному стоит 22 рубля, по двум – 30 рублей, по всему маршруту – 38 рублей 50 копеек.

Трамвайная ветка до Верхней Пышмы была построена за год по концессионному соглашению с ООО «УГМК-Холдинг». Всего на строительство путей вместе с реконструкцией Успенского проспекта в Верхней Пышме было направлено около 4 миллиардов рублей из областного и муниципальных бюджетов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»