С завтрашнего дня из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустят рельсовый автобус «Орлан»

С 1 декабря из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустят рельсовый автобус «Орлан», на котором добраться до точки назначения можно будет за полчаса. Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, пять пар пригородных поездов будут курсировать ежедневно по будням, четыре пары – по выходным.

Поезда будут отправляться по следующему графику:

– со станции Шарташ в 8:25, 11:57, 15:40, 18:30, со станции Екатеринбург-Пассажирский в 5:36, 8:35, 12:07, 15:50, 18:40;

– от станции «Верхняя Пышма. Музей» в 7:04, 9:36, 13:01, 17:26, 19:45.

«Орлан» будет останавливаться на станциях Шувакиш и Первомайская (для поездов, выполняющих рейсы от/до станции Шарташ). Ранее на участке Екатеринбург – Верхняя Пышма пассажирское железнодорожное сообщение не осуществлялось.

Билет будет стоить 67 рублей. Действуют все виды льгот, установленные для пригородного железнодорожного транспорта.

Напомним, в сентябре из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустили трамвай. Время поездки – тоже около 30 минут. Стоимость билета зависит от дальности. Маршрут разбит на три участка. Проезд по одному стоит 22 рубля, по двум – 30 рублей, по всему маршруту – 38 рублей 50 копеек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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