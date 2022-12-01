Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой теперь будет ходить рельсовый автобус «Орлан»

Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой теперь будут курсировать рельсовые автобусы «Орлан». Проект реализован Свердловской железной дорогой при поддержке правительства Свердловской области и УГМК.

Первый рейс состоялся утром 1 декабря. Современный рельсовый автобус отправился в уральскую столицу из Верхней Пышмы в 9 часов по местному времени. Его первыми пассажирами стали полномочный представитель президента Российской Федерации в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников и почетный гражданин Свердловской области Андрей Козицын.

«Это прекрасное событие – между Верхней Пышмой и Екатеринбургом устанавливается железнодорожное пригородное сообщение, – отметил полномочный представитель президента Российской Федерации в УрФО Владимир Якушев. – Проект был очень непростой в реализации, но благодаря совместным усилиям Свердловской железной дороги, Правительства Свердловской области и УГМК он состоялся. Вместе, сообща они сделали хорошее дело. Это новое качество жизни и очередной прорыв в транспортной инфраструктуре».

«Новый маршрут из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму и обратно, транспортная доступность – важная составляющая развития территории обоих городов, – подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. – Я хочу поблагодарить Российские железные дороги, Свердловскую железную дорогу за принятые очень непростые и нестандартные решения, искренне благодарен за помощь Уральской горно-металлургической компании, а также всем тем, кто приложил усилия к реализации проекта. Уверен, что этот маршрут будет пользоваться успехом у жителей Верхней Пышмы, Екатеринбурга и гостей нашего региона».

«Я очень рад, что сегодня завершается большая и трудная работа, которая длилась несколько лет, – сказал начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников, – 31 минута, и мы попадаем из одного города в другой. Но главное, у этого проекта есть возможности, чтобы еще сократить время в пути. С организации пригородного железнодорожного движения в Верхнюю Пышму мы начинаем исполнение большого проекта Екатеринбургской агломерации, в которой последовательно большое количество городов будут связаны со столицей Среднего Урала».

«Больше трех лет прошло от идеи связать железной дорогой Екатеринбург и Верхнюю Пышму до ее воплощения, – отметил почетный гражданин Свердловской области Андрей Козицын. – Хочется выразить слова благодарности Российским железным дорогам, Свердловской железной дороге, их руководителям, которым пришлось решить множество сложных вопросов, губернатору и правительству Свердловской области – за поддержку в реализации этого проекта. Не так давно мы открывали трамвайное движение между Верхней Пышмой и Екатеринбургом, которое также состоялось при поддержке властей региона, а сегодня – новый этап в развитии транспортного сообщения между нашими городами, и за это огромное спасибо всем, кто принимал участие в подготовке этого радостного события».

Отметим, что со 2 декабря транспорт начнет курсировать от станций Шарташ и Екатеринбург-Пассажирский примерно каждые три часа: отправление со станции Шарташ в 8:25, 11:57, 15:40 и 18:30, со станции Екатеринбург-Пассажирский в 5:36, 8:35, 12:07, 15:50 и 18:40. Отправление из Верхней Пышмы в 7:04, 9:36, 13:01, 17:26 и 19:45. На маршруте предусмотрены остановки на станции Шувакиш и на о.п. Первомайская (для поездов, выполняющих рейсы от/до станции Шарташ).

В Верхней Пышме конечной будет станция Электролитная – там специально построили платформу для посадки и высадки пассажиров, которая получила название «Верхняя Пышма. Музей». Кроме того, для организации регулярного движения «Орланов» был проведен капитальный ремонт путей от Шувакиша до Электролитной.

Ежедневно по будням между городами будут курсировать пять пар пригородных рельсовых автобусов, по выходным – четыре. Время в пути – около получаса.

Регулярное железнодорожное сообщение между Екатеринбургом и Верхней Пышмой позволит жителям обоих городов более комфортно проводить время в пути, а также четко планировать свой день. Авторы проекта рассчитывают, что данный маршрут станет значимой частью формирующейся для обслуживания населения столицы Среднего Урала и близлежащих городов транспортной сети агломерации «Большой Екатеринбург».

Екатеринбург, Елена Васильева

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