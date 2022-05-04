Трамвайную линию до Верхней Пышмы скоро передадут в областную собственность

В Свердловской области начался процесс постановки на кадастровый учет земельных участков под трамвайной линией Екатеринбург – Верхняя Пышма, сообщили в ДИПе.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Юлия Иванова сообщила, что работа ведется совместно с МУГИСО. «Учитывая социальную значимость межмуниципальной трамвайной линии, учет и регистрация участков ведется в сокращенные сроки», – отметила она. Эта процедура необходима для того, чтобы принять новую трамвайную линию в областную казну.

Протяженность линии составляет более 17,6 километра. Она проложена от трамвайного кольца на улице Фрезеровщиков, вдоль Невьянского тракта с пересечением ЕКАД до Верхней Пышмы. На маршруте будет 14 остановок, расчетное время движения от улицы Фрезеровщиков до Верхней Пышмы – 20-25 минут. Специально для новой ветки в Свердловскую область поступят 11 новых односекционных низкопольных трамваев.

Напомним, объем инвестиций в проект составил 1,9 миллиарда рублей. Предполагалось, что регулярное сообщение между городами будет запущено уже к концу 2021 года, но сроки постоянно переносились. Теперь ожидается, что трамваи в Верхнюю Пышму пойдут к лету.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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