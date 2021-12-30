«И пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!»: председатель гордумы Каменск-Уральского поздравил жителей с зимними праздниками

В Каменске-Уральском на открытии ледового городка в парке трубников спикер городской думы Валерий Пермяков выступил с эпатажным поздравлением. Чиновник пожелал жителям счастья, а врагам – смерти.

Видео обращения к жителям опубликовал портал «Говорит Каменск-Уральский».

«Хочу всем пожелать счастья, здоровья, любви и радости. Вам, вашим семьям, всех земных благ. С Новым годом, с Рождеством Христовым!

За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья. Два коротких и один с любовью – гип-гип Ура! Ура! Ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!», – заявил со сцены Валерий Пермяков.

«Новый День» в специальном материале вспомнил забавные, нелепые и курьезные случаи, произошедшие с нами в этом году.

Каменск-Уральский, Никита Кондрашин

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