Посмеемся и поплачем: курьезные, абсурдные и просто забавные итоги 2021 года

Уходящий год был поистине богат на события со знаком «минус»: бесконечная пандемия, задержания митингующих, ограничения… И, конечно, негативные новости утомили каждого из нас. «Новый День» предлагает вспомнить забавные, нелепые и курьезные случаи, произошедшие с нами в этом году.

Курьезовирус

Немало забавных историй породил QR-режим, когда людей разделили на привитых и непривитых, а власти сказали: вы QR-кодированы? Тогда милости просим в театры, кафе и ТРЦ. А те, у кого медотвод, пожалуйста, посидите дома несколько месяцев, даже если от этого зависит ваша работа. Некоторым антипрививочникам даже пришлось поступиться принципами и поставить-таки прививку, а некоторые нашли способ обойти систему. Так девушка Светлана наперекор себе не пошла, а просто вырезала фотографию из своего паспорта и вклеила в чужой, чтобы по QR-коду и документу другого человека пройти на мероприятие. К слову, после нашей публикации Светлана решила доказать, что она не какая-то там сумасшедшая, и рассказала о тонкостях своего суперспособа и даже прошла проверку в МВД – после того, как вклеила фото в свой паспорт обратно. «Я до сих пор прививку не поставила и не буду, это уже, так сказать, дело принципа. Сколько хожу, еще ни разу ковида не было. Да и во все места мне путь открыт, я же чужой паспорт-то со своей фоткой сфотографировала, и QR-код у меня остался. Так что вот лайфхак, и мне не стыдно, сами установили ненормальные правила для людей», – смеясь, похвасталась Светлана.

Да впрочем, не только Светлана изобретала способы борьбы с системой. Например, екатеринбургские подростки ради адреналина придумали, как проникнуть в ТРЦ без взрослых, когда губернатор им это запретил. Девушки забегали в торговые центры до открытия и прятались, пока охранников еще не было на постах. А еще просили незнакомцев провести их под видом своих детей, ведь на входе не спрашивают доказательства, подтверждающие родство. И даже корреспондент «Нового Дня» попадала в нелепую ситуацию, когда под видом несовершеннолетней пыталась проникнуть в ТЦ без QR-кода, но не прошла проверку на возраст, которую ей устроил коварный охранник.

Простые городские нелепицы

Трудно в это поверить, но помимо связанных с ковидом в этом году были и другие события.

Так, например, один из студентов УрФУ Ярослав после отчисления потерял отсрочку от армии, потом восстановился в университете, но назойливый военкомат все равно стучался в дверь. Так вот, данный индивид, чтобы откосить от армии, решил жениться и завести ребенка. Этой идеей Ярослав поделился с агентством пару недель назад, а сейчас у него действительно лежит заявление в ЗАГСе. «Да мы уже год встречаемся, куда тянуть, к тому же она старше и работает, – рассказал корреспонденту «Нового Дня» Ярослав. – Насчет ребенка не буду ничего говорить, это наше дело, я, может, тогда вообще в шутку сказал. Свадьба 21 января в 15:30, напишете про это?"

А еще забавный случай был на фестивале документального кино «Россия», где в зрительном зале сидели бомжи, а на волонтеров бросалась неадекватная женщина, утверждающая, что в зал запускают смертельный газ. К слову, волонтер Оксана (имя изменено), которая и стала участницей этого «шоу», пояснила, что больше подобного на фестивале не было, правда, бомжи и маргиналы захаживали часто, чтобы бесплатно посмотреть кино. «Одно слово – Россия, – посмеялась волонтер. – Но охрана не помешала бы ".

Перлы от органов власти

Забавно, когда в курьезную ситуацию попадает обычный человек, а когда представитель власти – вдвойне.

В марте этого года губернатора Куйвашева заподозрили в том, что он стал прототипом героя песни «Скамеечка» «уголовного барда» Александра Новикова. Лирический герой в тексте просит соседа (в котором и узнали губернатора) выстрогать ему скамеечку, «чтоб если в суд – то только на своей», а также предлагает ему выпить за то, «чтоб никогда на ту скамеечку не усадили нас с тобой вдвоем». Предположили, что героем может быть именно Куйвашев, потому что он пробовал себя в столярном деле, правда строгал не скамеечки, а столы.

А еще Евгений Куйвашев взорвал «Инстаграм» постом, в котором предложил выращивать коноплю, чтобы пополнить облбюджет. Речь шла, конечно, о технической конопле, но подписчики не смогли удержаться от шуток в духе: «А я, когда читаю ваши посты, все думаю: что вы курите?"

Также в этом году отличилась и местная прокуратура, которая настаивала на аресте бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, который в это время уже несколько лет сидел в тюрьме. К счастью, облсуд отказал в аресте Контеева, чтобы ему, как минимум, не пришлось быть в двух местах сразу.

Очередной забавный случай произошел на выборах, на пресс-подходе Татьяны Мерзляковой. Она посетовала на блогеров, распространяющих фейки, освещая процесс выборов, и пригрозила, что если подобное продолжится, "часть соцсетей к следующим выборам будет аннулирована". Правда, непонятно, как именно омбудсмен собиралась «аннулировать» соцсети. Хотя подождите, может быть, падение соцсетей в начале октября – это ее рук дело?

Чем же мы завершим подборку эпичных и забавных случаев? Конечно, высказыванием депутата Смирнова, сообщившего, что вместе с семьей тратит на продукты 15-20 тысяч рублей в месяц. Правда, от эксперимента депутат отказался, а мог бы принять у редакции «Нового Дня» 10 тысяч только на себя (мы предлагали не брать в расчет семью) и транслировать в социальных сетях информацию о тратах на питание, а заодно и подать пример, как нужно экономить на продуктах.

На этом мы заканчиваем наш обзор курьезов и нелепиц. Посмеемся в следующем году!

Екатеринбург, Мария Зыкова

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