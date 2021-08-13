«Что вы там курите?» Пост Куйвашева про коноплю взорвал Instagram (ФОТО)

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев накануне вечером оставил игривую запись в своем Instagram. «Ищу новые способы пополнить бюджет области. Думаю, пришла пора выращивать конополю…» – начинался пост. Речь шла о технической конопле, из которой делают весьма недешевую экоодежду, веревки и бумагу. Но подписчики юмора не оценили, напомнив губернатору, что в Свердловской области хватает других проблем.

Так, люди искренне возмущены, что власть никак не может справиться с ростом цен на сезонные овощи, которые выращивают на Урале. Многим свердловчанам кажется более правильным развивать местное сельское хозяйство, а не увлекаться сомнительными проектами. Кроме того, подписчики предложили Евгению Куйвашеву свои варианты, как пополнить бюджет: сократить зарплаты чиновников и не тратить огромные деньги на «имиджевые» объекты.

Напомним, госдолг Свердловской области на 1 июля составлял 109 миллиардов рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 13.08.21

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