Ученые выяснили, что за сезон на Урале можно вырастить два урожая конопли (ФОТО)

Специалисты полигона «Урал-Карбон» подсчитали, что за лето на Урале можно вырастить два урожая технической конопли, которая не содержит наркотических веществ и официально разрешена к выращиванию в РФ.

Как сообщили в пресс-службе УрФУ, с точки зрения секвестрации углерода оптимальный срок выращивания растения в уральских условиях – 50 дней. За этот период оно успевает поглотить наибольшее количество углекислого газа и не начинает возвращать его в атмосферу. К такому выводу пришли сотрудники Уральского федерального и Уральского государственного аграрного университетов.

«В этом году мы повторили эксперимент. Под руководством проректора по научной работе УрГАУ Михаила Карпухина на поле учебного хозяйства университета высадили растения. Эксперимент продолжался 75 дней – с 20 июля по 2 октября. За это время растения выросли до 2 м 60 см, – рассказывает ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ Константин Грибанов. – Установленное на поле оборудование УрФУ зафиксировало предварительно секвестрацию примерно в 2,3 тонны чистого углерода из атмосферы на гектар технической конопли. При этом важно, что примерно на 50-й день поглощение углерода закончилось, а к концу эксперимента поле стало слабым эмитентом. Это означает, что с точки зрения секвестрации углерода оптимальный срок выращивания технической конопли – 50 дней».

Как полагают ученые, лучшим решением для поглощения углекислого газа из атмосферы и «консервации» углерода в растениях может стать выращивание двух урожаев технической конопли за сезон. В таком случае растения уже созреют для использования в промышленных целях и не успеют вернуть накопленный углерод в атмосферу.

Техническая конопля может связывать углекислый газ лучше, чем многие сельскохозяйственные культуры, и поглощает этого газа из атмосферы в 3-5 раз больше, чем хвойные растения в расчете на 1 грамм массы фотосинтезирующих тканей.

Ученые отмечают, что техническая конопля – оптимальное для выращивания на Урале растение: неприхотливо к климату и почве, быстро растет, эффективно «запечатывает» углекислый газ и является потенциальным сырьем для множества изделий. Но даже ее нужно очень много, чтобы свети к нулю выбросы углерода.

«Чтобы нивелировать выхлопные газы 5 тысяч автомобилей, условно проезжающих 100 км в день, необходимо поглощать 42 тонны углерода ежедневно. Для этого понадобится 3 тыс. га конопли с двумя урожаями за сезон», – заключает Константин Грибанов.

Как уже сообщал «Новый День», в августе 2021 года свердловский губернатор Евгений Куйвашев написал в соцсети: «Ищу новые способы пополнить бюджет области. Думаю, пришла пора выращивать коноплю…» Речь шла о технической конопле, из которой делают экоодежду, веревки и бумагу. Но тогда подписчики идею не оценили. В мае 2022 года губернатор рассказал о первых всходах технической конопли, которую в этом году начали выращивать в регионе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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