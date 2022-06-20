Губернатор Куйвашев поделился радостью: взошла конопля (ФОТО)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о первых всходах технической конопли, которую в этом году начали выращивать в регионе.

«В прошлом году я говорил, что мы попробуем выращивать на Урале техническую коноплю. И вот, у компании «Рустехкон» уже пошли первые всходы. Представители компании засеяли 15 гектаров в Белоярском районе и в следующем году рассчитывают увеличить площадь посадок. За 5 лет фирма хочет вложить в производство продукции 2,5 миллиарда рублей и начать делать готовую продукцию: конопляное масло, муку, протеин. Амбициозные и, главное, абсолютно легальные планы», – написал Куйвашев в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», в августе прошлого года Евгений Куйвашев написал в соцсети: «Ищу новые способы пополнить бюджет области. Думаю, пришла пора выращивать коноплю…» Речь шла о технической конопле, из которой делают экоодежду, веревки и бумагу. Но тогда подписчики идею не оценили.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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