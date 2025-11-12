Мискантус сахароцветный может стать альтернативой конопле на карбоновых фермах (ФОТО)

Мискантус сахароцветный снижает выбросы углекислого газа в атмосферу, а значит, может использоваться как основа для карбоновых ферм. Особенно эффективно выращивать его для этих целей на почве, в которую добавлен березовый уголь. К такому выводу пришли биологи Уральского федерального университета и Института экологии растений и животных УрО РАН.

Как сообщили в пресс-службе УрФУ, ученые предложили создавать карбоновые фермы на основе мискантуса. Это высокотравное растение, не требовательное в уходе, оно быстро растет, поэтому быстро накапливает углерод в биомассе. За один сезон растения вырастают, поглощая углерод из воздуха и накапливая его в стеблях, листьях и корнях. В отличие от обычного леса или поля, где растения после отмирания разлагаются и выпускают углекислый газ обратно в атмосферу, карбоновые фермы надежно запечатывают углерод и затем при грамотном обращении десятилетиями хранят его. Кроме того, из мискантуса можно делать циновки, утварь, элементы мебели.

Напомним, карбоновый полигон – это участок природных ландшафтов, где отрабатываются методики учета эмиссии и депонирования парниковых газов. В 2021 году была утверждена программа карбонового полигона Свердловской области «Урал-Карбон».

Как уже сообщал «Новый День», в 2024 году уральские ученые выяснили, насколько эффективно использовать для поглощения углекислого газа техническую коноплю. Это растение может связывать углекислый газ лучше, чем многие другие сельскохозяйственные культуры, и поглощает этого газа из атмосферы в 3-5 раз больше, чем хвойные растения в расчете на 1 грамм массы фотосинтезирующих тканей. Тогда ученые отмечали, что техническая конопля – оптимальное для выращивания на Урале растение: неприхотливое к климату и почве, быстро растет, эффективно «запечатывает» углекислый газ и является потенциальным сырьем для множества изделий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

