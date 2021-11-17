«Смысл в адреналине»: подростки изобретают способы незаконного проникновения в ТЦ

В крупные торговые центры Екатеринбурга, как выяснилось, можно попасть без QR-кода, а у некоторых подростков для незаконного проникновения в ТЦ разработана целая стратегия.

Например, в ряд ТРЦ можно пройти без QR-кода до открытия. Рабочий день у охранников, как правило, начинается в 10:00, а некоторые входы, в том числе и из метро, открыты с раннего утра. Соответственно, зайти полдесятого в торговый центр и подождать открытия не составляет труда, учитывая, что сейчас непосредственно в торговых точках QR-коды не спрашивают.

Как сообщили «Новому Дню» десятиклассницы Наталья и Полина, свободное время они часто проводят в торговых центрах и отказываться от своего хобби из-за возрастных ограничений не намерены. Сейчас девушки используют два способа проникновения в ТЦ без взрослых.

«Покупать QR-коды для нас не вариант, хотя нас можно принять за восемнадцатилетних, – рассказала «Новому Дню» Наталья. – В основном мы ходим в ТЦ по выходным, поэтому главный наш способ проникновения – это прийти утром в кинотеатр. Во многих больших магазинах есть свой кинотеатр, который работает круглосуточно, а по выходным там обычно есть дешевые утренние сеансы. Так вот мы покупаем на них билеты, спокойно проходим через отдельный открытый вход. А когда сеанс кончается, то ТЦ уже открыт, и мы спокойно идем туда гулять. В магазинах вроде бы коды не спрашивают, ну а если мы нарываемся на такого принципиального продавца, то просто уходим, типа лень искать».

Второй способ, которым пользуются девушки, более простой: перед входом они просят незнакомцев представиться на входе их родителями. На удивление, многие соглашаются.

«Обычно мы говорим, что студентки музыкального училища, и нам необходимо купить зимнюю одежду. Многие соглашаются, там же и делать ничего не нужно, – поясняет Наталья. – Охранники не спрашивают доказательства, поэтому пройти легко. Конечно, мы не просим помочь молодых людей, в основном либо кого-то средних лет, либо пенсионеров. С бабушками и дедушками же тоже ходить куда-то можно. Вообще, мы все это делаем не потому, что нам ни жить ни быть без магазинов, нет. Тут скорее смысл вот в этом адреналине – попадемся не попадемся. Ну и чем мы отличаемся от тех, кто с родителями? Да и в любом случае, если нас поймают, то просто выгонят. Не посадят же в тюрьму».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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