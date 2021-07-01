Облсуд отказал прокуратуре в аресте сидящего в колонии бывшего вице-мэра Контеева

Отбывающего срок в колонии бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева не будут брать под арест в связи с новым уголовным делом. Такое решение сегодня вынес Свердловский областной суд по итогам рассмотрения апелляции прокуратуры на аналогичное решение Ленинского районного суда.

Как пояснил «Новому Дню» адвокат Сергей Колосовский, в идеале, если у следствия есть необходимость доставить Контеева в СИЗО, следователи должны обращаться к собственному начальству. Но они стали решать вопрос через суд, вероятно, полагая, что так будет проще, и проиграли. «Очень хорошо для нас для всех, что суд вынес такое решение, – подчеркнул Колосовский, – не для Контеева, а для нас всех. Потому что если бы решение суда, и районного, и областного, было другим, это создало бы очень нехороший прецедент».

Напомним, недавно прокуратура подала апелляцию на отказ Ленинского суда арестовать бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. Притом что сам Контеев еще несколько лет назад приговорен к лишению свободы на 18 лет и отбывает срок в колонии в Кировской области. Однако аргументы прокуратуры заключались в том, что Контеев, несмотря на это, может скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей и других участников процесса по новому уголовному делу.

Как уже писал «Новый День», в конце мая этого года следователи 4-го СУ СК допросили дочь бывшего вице-мэра – Екатерину Контееву. Допрос шел в рамках дела о покушении на убийство предпринимателя Максима Краснова – преступление было совершено в 2009 году. Самого Виктора Контеева также допрашивали – его дважды этапировали из кировской колонии в Екатеринбург. Ранее за покушение на бизнесмена был осужден криминальный авторитет Виктор Калин по кличке Джигит. Следствие считало его подельником Контеева. По словам Колосовского, Контеев к покушению отношения не имеет, и во время суда над Калиным бывшего чиновника не допрашивали. Интерес к нему и его семье у следствия появился только после того, как криминальный авторитет оказался в колонии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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