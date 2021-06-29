Прокуратура требует арестовать бывшего вице-мэра Контеева, который и так сидит

Прокуратура подала апелляцию на отказ суда арестовать бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. Жалобу рассмотрит Свердловский областной суд.

Странность заключается в том, что Виктор Контеев уже приговорен к лишению свободы на 18 лет. В 2014 году его признали виновным в получении взятки, вымогательстве и подстрекательстве к убийству. Сам экс-чиновник свою вину не признал, но уже несколько лет находится в колонии. Как сообщил адвокат Сергей Колосовский, аргументы прокуратуры заключаются в том, что Контеев, несмотря на это, может скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей и других участников процесса по новому уголовному делу.

Как уже писал «Новый День», в конце мая этого года следователи 4-го СУ СК допросили дочь бывшего вице-мэра – Екатерину Контееву. Допрос шел в рамках дела о покушении на убийство предпринимателя Максима Краснова – преступление было совершено в 2009 году. Самого Виктора Контеева также допрашивали – его дважды этапировали из Кировской области, где находится колония, в Екатеринбург. Ранее за покушение на бизнесмена был осужден криминальный авторитет Виктор Калин по кличке Джигит. Следствие считало его подельником Контеева. По словам Колосовского, Контеев к покушению отношения не имеет, и во время суда над Калиным бывшего чиновника не допрашивали. Интерес к нему и его семье у следствия появился только после того, как криминальный авторитет оказался в колонии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 29.06.21

Уральская группа сняла клип в поддержку ЛГБТ-сообщества, за что уже получила шквал негатива (ВИДЕО). / На выборах нужны специальные меры по защите здоровья и безопасности – полпред Якушев. / На Средний Урал идут грозы с градом: что делать, если непогода застанет вас на озере. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»