На Урале снова судят бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева

Сегодня в Сысертском районном суде проходит предварительное слушание по новому уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева.

Как сообщается на сайте суда, Контееву предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК РФ: «Вымогательство», «Покушение на убийство», «Мошенничество» и «Отмывание денег, полученных преступным путем».

Напомним, по версии следствия, с марта 2009 года по май 2010 года Контеев (тогда еще вице-мэр) и участники созданной им организованной группы вымогали у местного бизнесмена Максима Краснова 25% уставного капитала коммерческой организации (более 3,6 миллиона рублей). Он отказался, и тогда злоумышленники попытались его убить. Это им не удалось, но они обманным путем похитили у него 50% уставного капитала фирмы (свыше 9,5 млн руб.). Затем Контеев и его сообщники «отмыли» эти деньги. Ранее адвокат Сергей Колосовский заявлял «Новому Дню», что Контеев к покушению отношения не имеет.

Напомним, Виктора Контеева уже судили в 2014 году и приговорили к 18 годам колонии. Тогда его признали виновным в получении взятки, вымогательстве и подстрекательстве к убийству. Вместе с чиновником были осуждены еще 11 человек. Контеев своей вины не признал. Несколько раз он заявлял, что стал жертвой силовиков и следователей, «состряпавших» против него дело вместе с его бывшими бизнес-партнерами.

Сысерть, Евгения Вирачева

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