Информация о задержании известного адвоката Колосовского оказалась уткой

Сегодня некоторые уральские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о задержании известного адвоката Сергея Колосовского – якобы его взяли сотрудники ФСБ по делу об обналичивании денег. Однако, как пояснили «Новому Дню» сотрудники адвокатской группы Law Guard, которую представляет Колосовский, эта информация не соответствует действительности. «Сергей Вячеславович сейчас в Сысерти, там начался суд по [бывшему вице-мэру Екатеринбурга Виктору] Контееву, Колосовский – его адвокат», – пояснили агентству в Law Guard.

Сам Колосовский прокомментировал «Новому Дню» информацию следующим образом: «Чушь, я в суде».

Напомним, подзащитный адвоката Виктор Контеев уже отбывает наказание – в 2014 году его признали виновным в получении взятки, вымогательстве и подстрекании к убийству. Сейчас бывшему чиновнику предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК РФ: «Вымогательство», «Покушение на убийство», «Мошенничество» и «Отмывание денег, полученных преступным путем».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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