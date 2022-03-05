Сидящего в колонии бывшего вице-мэра Контеева будут судить за покушение на убийство

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев, который с 2014 года находится в колонии за получение взятки, вымогательство и подстрекательство к убийству, снова предстанет перед судом.

Как сообщает центральный аппарат СКР, ГСУ завершило расследование очередного уголовного дела в отношении Контеева. Теперь его обвиняют в вымогательстве, покушении на убийство, мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. По версии следствия, с марта 2009 года по май 2010 года Контеев (тогда еще вице-мэр) и участники созданной им организованной группы вымогали у местного бизнесмена 25% уставного капитала коммерческой организации (более 3,6 миллиона рублей). Коммерсант отказался, и тогда злоумышленники попытались его убить. Это им не удалось, но зато они путем обмана похитили у него 50% уставного капитала фирмы (свыше 9,5 млн руб.). Затем Контеев и его сообщники «отмыли» эти деньги.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное направлено в суд.

Как уже сообщал «Новый День», в мае прошлого года по делу о покушении на убийство предпринимателя Максима Краснова следователи допрашивали и самого Контеева, и его дочь Екатерину. Ранее за покушение на бизнесмена был осужден криминальный авторитет Виктор Калин по кличке Джигит. Следствие считало его подельником Контеева. По словам адвоката Сергея Колосовского, Контеев к покушению отношения не имеет, и во время суда над Калиным бывшего чиновника не допрашивали, следствие проявило свой интерес к бывшему вице-мэру только после того, как криминальный авторитет оказался в колонии.

Напомним, Виктора Контеева осудили в 2014 году на 18 лет. Его признали виновным в получении взятки, вымогательстве и подстрекательстве к убийству. Следствие и суд установили, что Контеев захватил овощебазу № 4 в Екатеринбурге и инициировал убийства двух авторитетов, которые контролировали прохождение грузов для базы через Петуховскую таможню в Курганской области. Вместе с чиновником осуждены были еще 11 человек. Контеев своей вины не признал. Несколько раз он заявлял, что стал жертвой силовиков и следователей, «состряпавших» против него дело вместе с его бывшими бизнес-партнерами.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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