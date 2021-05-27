Следователи допросили дочь бывшего вице-мэра Контеева

Следователи 4-го СУ СК допросили дочь бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева Екатерину Контееву. Об этом агентству сообщил адвокат Сергей Колосовский.

Допрос шел в рамках дела о покушении на убийство предпринимателя Максима Краснова – само преступление было совершено в 2009 году. Контеева также допрашивали – его дважды этапировали из Кировской области в Екатеринбург. Ранее за покушение на бизнесмена был осужден криминальный авторитет Виктор Калин по кличке Джигит. Следствие считало его подельником Контеева. По словам Колосовского, Контеев к покушению отношения не имеет, и во время суда над Калиным бывшего чиновника не допрашивали, следствие проявило свой интерес к и к Виктору Контееву, и к Екатерине только после того, как криминальный авторитет оказался в колонии.

Как сообщал «Новый День», Виктора Контеева осудили в 2014 году на 18 лет. Его признали виновным в получении взятки, вымогательстве и подстрекательстве к убийству. Следствие и суд установили, что Контеев захватил овощебазу №4 в Екатеринбурге и инициировал убийства двух авторитетов, которые контролировали прохождение грузов для базы через Петуховскую таможню в Курганской области. Вместе с чиновником осуждены были еще 11 человек. Сам Контеев своей вины не признал. Несколько раз он заявлял, что стал жертвой силовиков и следователей, «состряпавших» против него дело вместе с его бывшими бизнес-партнерами, включая Татьяну Русину (которой после приговора перешла овощебаза №4).

Татьяна Русина скончалась в 2016 году. По информации Сергея Колосовского, овощебаза продолжает находиться на ответхранении.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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