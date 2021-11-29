Екатеринбурженка, которой отказали в возбуждении уголовного дела об изнасиловании, готова дать интервью за деньги

Алина Гаршина, которая написала заявление об изнасиловании, намекнула на то, что готова дать интервью за гонорар.

Мы писали, что уголовное дело по заявлению об изнасиловании студентки Алины Гаршиной, не было возбуждено. «Моя защита уже давно направила жалобы в высшие инстанции», – сообщила «Новому Дню» девушка.

В следственном комитете от комментариев отказались, поэтому корреспондент агентства, чтобы узнать причины отказа, обратилась напрямую к Алине, и она предложила дать интервью: «Мне нужна широкая огласка, чтобы дело не замяли, я готова дать интервью, если вам интересно, у меня есть ответы и много информации». Однако затем Алина недвусмысленно намекнула на желание получить гонорар за свое интервью: «Мне life.ru предложили гонорар, я бы с удовольствием ответила на ваши вопросы, моя юрист сказала 15к средняя цена за интервью».

Как ранее писал «Новый День», студентка Алина Гаршина подала в полицию заявление об изнасиловании, о котором написала в своем инстаграме, и устроила среди подписчиков сбор денег на адвоката. Собранная сумма составила около 370 тысяч рублей. Далее некоторые СМИ выложили в сеть записи с видеокамер, на которых видно, что девушка спокойно идет рядом с тем, кого позже обвинила в изнасиловании, и даже догоняет его. После этого Алину начали массово буллить в сети, обвинять в клевете и мошенничестве.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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