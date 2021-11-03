«Я не могу ходить по улицам, я в опасности». Девушке, которая заявила об изнасиловании, угрожают расправой

Алине Гаршиной, которая подала в полицию заявление об изнасиловании, угрожают расправой в интернете и в реальности. Девушка пропала из сети на несколько дней, потому что ей стало страшно за свою жизнь.

После видео с камер видеонаблюдения, которое распространилось по многим сетевым медиа и СМИ, девушку начали травить, обвинять в проституции и мошенничестве. Несколько тысяч оскорбительных комментариев пользователи написали на ее странице в инстаграме. Положение дел осложнилось тем, что фотографии девушки попали на канал «Мужское государство» (организация запрещена в РФ), подписчики которого придерживаются радикальных взглядов, устраивают травлю, а порой и слежку за девушками, чье поведение, по их мнению, недопустимо в обществе. Очередной их мишенью стала Алина, а пост с ее фотографиями собрал почти тысячу комментариев и угроз. Одни просто оскорбляют девушку, другие негодуют, что из-за подобного страдают реальные жертвы насилия. Многие люди просто желают ей смерти или обещают убить.

Сегодня Алина, наконец, вышла на связь и написала следующее: «Я вебкамщица, а не проститутка. Я не мошенница, деньги нужны на юриста и адвоката, схожу еще к психологу, остальное на благотворительность».

Из сети екатеринбурженка пропала, потому что ей угрожают расправой: «Я не выходила на связь два дня, потому что началась травля, мне присылают угрозы в огромном количестве, что меня найдут и что-то сделают со мной. Мне страшно от людей, я никому в жизни зла не делала, чтобы все это происходило со мной. Я не могу ходить по улицам, я в опасности. Отключили свет, где я живу. Мне очень страшно», – написала Алина на своей странице и снова пропала.

Девушка также сообщила, что журналисты, которые выложили в сеть записи с видеокамер и ее профиль на вебкам-сервисе, о многом умалчивают. И сегодня она свяжется с прессой и будет отстаивать свою позицию.

Напомним, в конце октября 23-летняя Алина Гаршина написала в своем инстаграме, что октябрьским утром в парке ее изнасиловал неизвестный мужчина. Алина написала заявление в полицию и открыла сбор средств на адвоката. Позднее ряд СМИ выложил запись с видеокамер, где видно, что Алина идет рядом с тем, кого она обвинила, догоняет его и не стремится убежать.

«Новый День» связался с Алиной и ждет подробностей о положении ее дел сейчас. Следственный комитет пока комментариев не дает, сообщив ранее, что проводит доследственную проверку.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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