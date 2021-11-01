Девушку, подавшую заявление об изнасиловании, затравили в соцсетях

Девушка, которая написала заявление об изнасиловании и рассказала об этом в своем инстаграме, подверглась хейту и буллингу в сети.

В телеграме распространили видео с камер видеонаблюдения, на котором пострадавшая Алина идет рядом с тем, кого она обвиняет в изнасиловании, и не пытается сбежать. А также пользователи нашли фотографии похожей девушки на вебкам-сайте. Кроме того в сети Алину, помимо клеветы и проституции, обвиняют в мошенничестве, так как она открыла сбор средств в своем инстаграме и собрала 270 тысяч на адвоката, хотя изначально планировала собрать только 100 тысяч рублей.

Мнение комментаторов разделилось: одни считают Алину жертвой насилия, другие – обманщицей. Однако по данным «Нового Дня», девушке поступило предложение о сотрудничестве от «Первого канала».

От следственного комитета Свердловской области пока никакой новой информации нет: «По заявлению гражданки следственным отделом по Чкаловскому району г. Екатеринбург СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка», – сказал «Новому Дню» майор юстиции Максим Чалков.

А вот то, что у Алины не хотели принимать заявление в полиции, является нарушением. Как сообщил «Новому Дню» майор ГУ МВД Евгений Крюков, если в полиции по какой-то причине отказываются принять заявление, можно обратиться в вышестоящие органы или надзорные инстанции.

«Для подачи заявления не требуется каких-либо доказательств. Они устанавливаются в процессе проверки и дальнейшего расследования», – пояснил «Новому Дню» Евгений Крюков.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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