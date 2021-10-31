В Екатеринбурге изнасиловали студентку, но в полиции ей пригрозили обвинением за ложные показания

Студентку РГППУ изнасиловали в парке, но в полиции ей не поверили и пригрозили завести на нее дело.

23-летняя Алина Гаршина шла ранним утром 23 октября мимо парка им. Павлика Морозова, там на нее напал мужчина, угрожал ножом, затащил вглубь парка и изнасиловал, об этом девушка сообщила в своем Instagram.

После насильник увез девушку в гостиницу, но она находилась в состоянии шока, боялась за свою жизнь и не смогла убежать или позвать на помощь. Как сообщает Алина, когда она сумела вырваться и убежать, то сразу поехала в полицию, но там девушке не поверили.

«В полиции сочли, что я занимаюсь проституцией, что дело было по обоюдному согласию. Заявление все-таки приняли. Смотрели записи по камерам, сказали, что если не получится доказать, что я не «познакомилась с ним», тогда уже дело будет заводиться на меня», – сообщила Алина Гаршина. На девушку могут завести дело из-за ложных обвинений.

Алина зафиксировала повреждения и травмы в больнице, сохранила грязную одежду. Подписчики в инстаграме отправляют ей деньги на оплату адвоката.

Как сообщили в следственном комитете Свердловской области, заявление Алины приняли, проводится доследственная проверка.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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