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Четверг, 25 ноября 2021, 10:43 мск

Новости Екатеринбург

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СК отказался возбуждать уголовное дело об изнасиловании студентки

Уголовное дело по заявлению об изнасиловании екатеринбургской студентки Алины Гаршиной не было возбуждено следственным комитетом.

Об этом Алина рассказала своим подписчикам в инстаграме. Адвокат девушки допускает возможность обратиться в прокуратуру, чтобы возобновить проверку. На своих страницах в социальных сетях девушка, которую по-прежнему травят и обвиняют в клевете и мошенничестве, в глумливой манере написала, что следствие затягивает дело и не дает посмотреть юристам материалы дела и экспертизу.

«Новый День» обратился в СК, однако там от комментария отказались.

Как ранее писал «Новый День», студентка РГППУ Алина Гаршина написала заявление об изнасиловании и собрала с подписчиков более 300 тысяч рублей на адвоката. Позднее СМИ обнародовали информацию, что девушка работала вебкам-моделью, а позже выложили в сеть записи с уличных видеокамер, на которых Алина спокойно идет в гостиницу рядом с тем, кого позднее назвала насильником. После этого девушку стали травить в сети, обвинять в мошенничестве и клевете. Из-за стресса Алина попала в больницу.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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