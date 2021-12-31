Художник Тимофей Радя снова повесил абажуры на фонари в центре Екатеринбурга

Уличный художник Тимофей Радя в девятый раз повесил абажуры на фонари около оперного театра на перекрестке улиц Ленина – Мамина-Сибиряка. Видео установки опубликовано в его telegram-канале.

Акция проходит с 2013 года – тогда арт-объект был сделан для фестиваля «Не темно». Сначала затея не нашла отклика в мэрии города, но горожане идею поддержали, поэтому администрация перестала возражать против установки абажуров.

Теперь каждую зиму Тимофей Радя вывешивает абажуры, а весной – снимает.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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