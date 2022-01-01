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Суббота, 1 января 2022, 15:53 мск

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Первым в 2022 году на Урале родился мальчик

В новогоднюю ночь в 00:45 в Областном перинатальном центре ОДКБ родился мальчик весом 3070 и ростом 52 сантиметра. Это первый малыш в 2022 году на Урале. Его сама и папа – екатеринбуржцы, и малыш – первенец в семье, но имя ему пока не выбрали.

За прошлый год в ОПЦ родились шесть тысяч малышей. Последним в прошлом году тоже успел родиться мальчик – весом 3210 граммов, его родители из Нижнесергинского района.

Екатеринбург, Елена Сычёва

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