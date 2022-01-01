В Свердловской области меньше 509 случаев ковида за сутки

В Свердловской области впервые за долгое время зарегистрировано меньше 500 случаев коронавируса за сутки. По официальным данным, в регионе зафиксировано 499 заболевших. Всего с момента распространения инфекции в области люди заразились 199 129 раз.
«Состояние 385 госпитализированных оценивается как тяжелое, 248 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 180 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 2 006. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – утончили в оперативном штабе региона.
Из больниц за сутки выписали 603 человека, скончались 26 человек за день, а всего – 9 432 человека.
Екатеринбург, Елена Сычева
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