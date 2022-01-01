В Сухом Логу вспыхнул пожар в многоквартирнике – горят чердак и квартиры (ФОТО)

В Сухом Логу накануне вечером загорелся трёхэтажный многоквартирной дом на улице Милицейской. «На площади 500 квадратных метров горит чердачное перекрытие и 4 квартиры. Тушение пожара осложняется конструктивными особенностями дома – деревянными перекрытиями и пустотами между ними. Из дома были эвакуированы 40 человек», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Там уточнили, что при пожаре пострадали два человека, оба были госпитализированы в местную больницу с симптомами лёгкого отравления продуктами горения. «Для размещения жильцов развёрнут пункт временного размещения в ближайшей школе», – добавили в ведомстве.

В тушении пожара задействованы 27 человек личного состава, 9 единиц спецтехники.

Екатеринбург, Елена Сычева

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