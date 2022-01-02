На Урале 466 новых заболевших ковидом за сутки

В Свердловской области подтвердился коронавирус у 466 человек, сообщили в оперштабе региона. С момента распространения инфекции в марте 2020 года заразились 199 595 свердловчан.

«Состояние 352 госпитализированных оценивается как тяжелое, 226 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 181 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 924», – утончили в оперштабе.

За сутки выписали из больниц 551 человека (всего – 172562), подтверждена смерть от коронавируса у 29 человек. Всего болезнь унесла жизни 9461 человека.

Екатеринбург, Елена Сычева

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