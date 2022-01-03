Тысячам жителей Верхней Салды вернули тепло

Крупная коммунальная авария устранена в Верхней Салде.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, накануне, 2 января, в 10.00 была повреждена тепломагистраль диаметром 630 мм. Без отопления остались жильцы улиц Спортивной, Устинова, Воронова, Энгельса, Восточной, Карла Маркса. Всего под отключение попали 135 муниципальных домов (17600 жителей) и 11 социально-значимых объектов.

Работы проводила служба теплового хозяйства МУП «ЖКХ». На месте работали 18 человек, 5 единиц техники. Вечером 2 января, в 22.40, ремонтные работы были завершены, теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

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