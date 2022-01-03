Число новых случаев Covid-19 в Екатеринбурге превысило 300

За последние сутки в Свердловской области было выявлено 445 новых случаев Covid-19. Впервые за полгода это число упало ниже 450. При этом в Екатеринбурге заболеваемость все еще растет: за сутки заболели 313 человек. Общее количество зафиксированных в регионе случаев составило 200 040.
В областном оперштабе сообщили, что состояние 373 госпитализированных оценивается как тяжелое, 213 из них находятся в реанимации, в том числе 175 – на аппаратах ИВЛ. За сутки выписано 547 человек, всего – 173 109.
Зарегистрировано 24 случая смерти больных Covid-19, всего – 9 485.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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