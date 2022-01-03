На Серовском тракте случилось массовое ДТП (ФОТО)

Сегодня днем на 278 км автодороги «Екатеринбург -Нижний Тагил – Серов» столкнулись сразу несколько автомобилей.

По данным областного УГИБДД, водитель «Мазды» не выдержал дистанцию до впереди идущего автомобиля «Датсун» и врезался в него. Проезжавший мимо «Хендай-Гетс» остановился, из него вышли водитель и пассажир и подошли к водителю «Датсун». В этот момент мимо проезжал «Хендай-Солярис», водитель которого не справился с управлением и столкнулся с «Датсуном», после чего «Датсун» сбил пешехода – пассажира «Хендай-Гетс», а водитель «Хендай-Соляриса» сбил двух пешеходов (водителей «Хендай-Гетса» и «Датсуна») и съехал в кювет.

Водитель автомобиля «Хендай-Гетц» получил ранения, доставлен в приемный покой больницы Невьянска. Ещё двое пешеходов (пассажир «Хендай- Гетс» и водитель автомобиля «Датсун») серьёзных травм не получили, осмотрены врачами скорой помощи.

Движение в районе аварии затруднено, его регулируют сотрудники Госавтоинспекции.

Невьянск, Елена Владимирова

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