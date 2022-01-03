Одна женщина погибла и двое детей пострадали в ДТП на курганской трассе (ФОТО)

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП, которое случилось сегодня около 15 часов 40 минут на 72 км автодороги «Екатеринбург –Шадринск – Курган».

Как сообщили в областном УГИБДД, водитель «Митсубиси» при совершении обгона не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада – Ларгус».

Пассажирка «Митсубиси», женщина 1955 года рождения, погибла на месте происшествия. Водитель «Митсубиси», водитель «Лады-Ларгус» и три пассажира, в том числе двое детей, доставлены в больницу. Установлено, что участники ДТП – жители Екатеринбурга.

Госавтоинспекция региона выясняет все обстоятельства ДТП.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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