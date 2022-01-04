В Екатеринбурге дотла выгорел автосервис с машинами (ФОТО)

Сегодня рано утром в Екатеринбурге сгорел автосервис в районе железнодорожного вокзала. Вместе со зданием огнем уничтожены и машины, которые находились на ремонте. Из-за газовых баллонов, которые были внутри, чуть не произошел взрыв, но спасателям удалось вынести их. Пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило в 07:30. В переулке Выездном на площади 400 квадратных метров горел автосервис вместе с машинами, которые находились внутри.

«Из помещений огнеборцы вынесли 7 газовых баллонов. Тушение пожара осложнялось наличием неисправных гидрантов. Но в 8:23 пожарные локализовали открытое горение», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Всего на пожаре работали 15 единиц техники и 55 спасателей. Существовала угроза распространения огня на соседние здания, но к 09:06 открытое горение было ликвидировано.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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