На пермской трассе при столкновении двух ВАЗов погиб отец семейства, мать и двое детей – в больнице (ФОТО)

На 298-м километре дороги Пермь – Екатеринбург столкнулись два автомобиля ВАЗ. Водитель «двенадцатой» погиб на месте, его жена и двое детей – в больнице. Известно, что семья возвращалась из Красноуфимска домой в Екатеринбург. Водитель «десятки» менее чем за год вождения привлекался к ответственности 29 раз. Он и его пассажир тоже госпитализированы.

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД Росси по Свердловской области, авария произошла накануне вечером на 298-м километре трассы Пермь – Екатеринбург. Кто именно спровоцировал ДТП, еще не установлено. Известно лишь, что столкнулись ВАЗ-2112 и ВАЗ-2110. Водитель одной из легковушек погиб на месте. Его жена и дети (5 и 15 лет) получили разные травмы и доставлены в больницу. В аварии пострадали и оба мужчины из «десятки» – водитель и пассажир.

«Установлено, что 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 имеет стаж вождения менее года, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 29 раз. 31-летний водитель «десятки» за рулем 16 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 28 раз. У обоих водителей имеются неоплаченные штрафы, они подлежат привлечению к административной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ за неуплату административных штрафов в срок», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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