За четыре праздничных дня на дорогах поймали 220 пьяных водителей и 150 – без прав

С 31 декабря по 3 января госавтоинспекторы поймали на дорогах Свердловской области 220 нетрезвых автомобилистов, еще 150 водителей сели за руль без прав. Спецмероприятия по задержанию таких автолюбителей продлятся до 9 января включительно, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

За тот же период зарегистрировано 18 аварий, в которых 6 человек погибли и еще 27 человек получили травмы (среди них – 7 детей). Чаще всего причинами ДТП были выезды на встречную полосу, превышение скорости, пешеходы на проезжей части и так далее.

«Водителей не останавливает от нарушения ПДД и присутствие в автомобиле самых важных пассажиров – детей, – говорят в ГИБДД. – Во время совместных поездок родители допускают опасные маневры, превышение скорости и отвлекаются при управлении».

Госавтоинспекторы до конца праздников будут проводить специальные рейды на дорогах Свердловской области. Автолюбителей в очередной раз просят быть аккуратными, не гонять, не обгонять, не убедившись в безопасности маневра. И, конечно, – не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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