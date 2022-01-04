Общее число случаев коронавируса в Свердловской области перевалило за 200 тысяч

За последние сутки в Свердловской области зарегистрирован 421 случай коронавируса, а всего с начала пандемии – 200 461. Количество новых смертей – 23.

По данным регионального оперштаба, больше всего болеют в Екатеринбурге: 285 случаев за сутки.

«Состояние 374 госпитализированных оценивается как тяжелое, 223 из них находятся в реанимациях, в том числе 173 – на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести – 1873 пациентов больниц. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – уточнили в оперштабе.

За последние сутки от Covid-19 умерли 23 человека, а с начала пандемии – 9508.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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