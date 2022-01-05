В Свердловской области впервые за полгода выявили меньше 400 случаев Covid-19 в сутки

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 395 новых случаев Covid-19. Это минимальное число заражений в регионе за последние полгода.
По данным оперативного штаба, в Екатеринбурге выявлено 152 случая коронавируса, остальные зарегистрированы в 42 муниципалитетах Среднего Урала.
В больницах в тяжелом состоянии остаются 375 пациентов (из них 169 находятся на ИВЛ), в состоянии средней тяжести находятся 1 912 больных. Остальные заболевшие чувствуют себя удовлетворительно.
За сутки зарегистрировано 22 случая смерти больных Covid-19. Всего с начала пандемии от болезни скончались 9 530 свердловчан.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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