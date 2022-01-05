Во Дворце молодежи отменили детский спектакль и отказываются возвращать деньги за билеты

В Екатеринбурге произошел неприятный инцидент во Дворце молодежи. Сегодня там должен был состояться новогодний спектакль для маленьких детей «Синий Трактор». Но представление отменили, а организаторы по каким-то причинам не предупредили об этом родителей заранее.

«Зрители пришли, а все отменили. У детей слезы, истерика. Родители тоже в шоке. Деньги за билет не возвращают, а предлагают другое новогоднее представление «Буба» или «Фиксики». Говорят, что об отмене спектакля предупредили тех, кто покупал билеты в кассах Дворца молодежи. Но мы брали билеты в интернете, и нас никто не предупреждал. Билеты на спектакль недешевые, у нас на всю семью вышло 4500 рублей», – рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Яна.

Представитель Дворца Молодежи заявила «Новому Дню», что конфликт с родителями был улажен. Им предложили прийти на спектакль «Буба Елка», который состоится завтра, 6 января. На другие вопросы организатор не стала отвечать и бросила трубку.

Родители также возмущены, что им не дали возможность вернуть деньги за билеты. По словам собеседницы агентства, во Дворце молодежи предложили звонить по поводу возврата после 10 января.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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