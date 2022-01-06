В поселке Малышева в пожаре на промзоне пострадали три человека

В свердловском поселке Малышева накануне вечером случился пожар на предприятии по сжиганию отходов. По сообщениям очевидцев, в ЧП пострадали люди.

Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре в промзоне поселка поступило в 17:28. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Огонь повредил автомобиль МАЗ, автоцистерну для перевозки топлива, автомойку и склад в промышленном здании. Пожар тушили более двух часов, разбор обгоревших конструкций завершился к полуночи.

По информации паблика «Типичный Асбест», в пожаре пострадали люди. Трех человек доставили в больницу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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