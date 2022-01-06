В МЧС дали советы, как безопасно встретить Рождество в церкви и дома

Завтра, 7 января, православные верующие отмечают Рождество Христово. Праздничные богослужения пройдут в 327 храмах и церквях области. Все культовые сооружения осмотрели пожарные инспекторы. Специалисты обращали внимание на состояние пожарной сигнализации, огнетушителей, проверяли эвакуационные выходы и проводили инструктаж священников. В рождественскую ночь в храмах будут дежурить более 440 сотрудников МЧС.

В ведомстве также напомнили прихожанам о правилах безопасного обращения с открытым огнем. Вот главные из них.

– При зажигании свечей в подсвечниках необходимо быть осторожными, по возможности закатывать рукава одежды, чтобы она не загорелась.

– Под свечой рекомендуется держать небольшую бумагу или носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу на одежду.

– Необходимо подвязывать крепко платки и убирать волосы, уменьшая риск попадания на них огня свечи при наклоне головы.

– Нужно следить за детьми, чтобы они не коснулись горящей свечой вашей одежды.

– Не зажигать вместо свечей спички и зажигалки. Соблюдать безопасное расстояние от других прихожан.

– Если одежда загорелась, нужно быстро скинуть ее, постараться потушить огнетушителем или накрыть плотным материалом.

– Находясь в храме, обратите внимание на расположение эвакуационных выходов, чтобы в случае чрезвычайной ситуации знать, куда выйти.

– Если сработала пожарная сигнализация, необходимо покинуть помещение, не создавая паники и давки.

Тем, кто будет встречать Рождество дома, также стоит помнить о простых правилах. Зажженные свечи нужно ставить в несгораемые подставки подальше от легковоспламеняющихся предметов. Ставить горящие свечи на подоконники опасно, так как могут загореться занавески. Зажженные свечи необходимо держать в местах, где их не смогут опрокинуть дети или домашние животные. И обязательно надо тушить свечи, когда выходите из комнаты или собираетесь спать.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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