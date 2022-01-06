Больше 2,3 тысячи свердловчан лежат в больницах с коронавирусом

В Свердловской области на 6 января зарегистрировано 390 новых случаев Covid-19, в том числе в Екатеринбурге – 202. За сутки оперштаб зарегистрировал 21 летальный исход пациентов с коронавирусом. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале достигло 9551 человек.

По данным оперштаба, состояние 388 больных оценивается как тяжелое, 220 из них находятся в реанимации, в том числе 160 – на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести госпитализировано 1947 пациентов. Остальные заболевшие чувствуют себя удовлетворительно. За сутки врачи выписали после лечения 487 человек. Число выздоровевших превышает количество новых случаев коронавируса в течение последних семи дней.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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