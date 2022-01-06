Благотворители подарили 10 тысяч подарков детям на Рождество (ФОТО)

В честь Рождества благотворительный Фонд святой Екатерины приготовил 8,5 тысячи сладких подарков для детей медиков Свердловской области. Они уже получили рождественские угощения. Еще полторы тысячи подарков меценаты передали в Екатеринбургскую епархию. Во время праздничной службы их вручат ученикам Свято-Семеоновской гимназии, ребятам из многодетных и малоимущих семей и детям священников.

«Рождество Христово является одним из фундаментальных праздников, в который христиане празднуют рождение во плоти Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Это семейное торжество, а церковь состоит из семей, зачастую многодетных. Уже много лет Екатеринбургская епархия поддерживает семьи священнослужителей, малоимущие семьи, те семьи, которые нуждаются в таких, пусть маленьких, подарках. И последние годы к поздравлениям подключаются все больше и больше людей, но самое большое попечение берет на себя Фонд святой Екатерины», – рассказал старший священник Иоанно-Предтеченского собора иерей Павел Кононенко.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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