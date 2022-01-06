На Рождество Средний Урал завалит снегом

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. В пятницу, 7 января, на территорию региона придет обширный циклон и принесет с собой резкое потепление и обильные снегопады.

Спасатели призывают автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию во время сильного снега. Пешеходам лучше обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и быть осторожными на улице.

По данным уральского гидрометцентра, завтра на юге Свердловской области температура воздуха повысится до -1…-5 градусов, в северных районах будет холоднее на 10-13 градусов. Умеренный мороз снова вернется 9 и 10 января. Температура воздуха ночью составит -18...-23°, днем -14...-19°. В эти дни прогнозируется небольшой снег.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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