В Екатеринбурге за пять дней гаишники поймали 44 пьяных водителя

Сотрудники Госавтоинспекции за первые пять дней 2022 года задержали 44 нетрезвых водителя в Екатеринбурге. Из них 26 автомобилистов были с признаками опьянения, а четверо сели за руль, не имея водительских прав. Еще 14 человек отказались от прохождения освидетельствования на алкоголь, что трактуется как признание вины. Четыре водителя попались пьяными за рулем во второй раз – в отношении них возбуждены уголовные дела по части 1 примечанию 1 статьи 264 УК РФ.

«Госавтоинспекция особо обращает внимание участников дорожного движения, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям не будет ни в период новогодних праздников, ни в какое-либо другое время. Напротив, контроль за трезвостью водителей со стороны ГИБДД в эти дни особенно строгий. Проводятся рейды и мероприятия, направленные на предупреждение нарушений ПДД и выявление водителей, управляющих в состоянии опьянения», – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В ведомстве просят горожан сообщать в полицию или в единую диспетчерскую службу 112 о людях, которые ведут себя на дороге неадекватно или садятся за руль в нетрезвом виде.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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