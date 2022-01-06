Житель уральского поселка до смерти избил подругу из-за оскорбления

Житель поселка Новоасбест обвиняется в жестокой расправе над своей сожительницей из-за брошенного оскорбительного слова. Преступление произошло поздним вечером 23 декабря возле подъезда дома по улице Лермонтова в поселке. По версии следствия, 33-летний мужчина, будучи пьяным, поссорился со своей подругой и ударил ее кулаком в лицо. Затем затащил женщину в съемную квартиру, где продолжил избивать. Пострадавшая от полученных травм скончалась. Обвиняемый отнес тело в ближайший лес и бросил труп в заброшенный колодец. А затем поехал к своим знакомым дальше распивать алкоголь.

«Сообщение об обнаружении тела женщины в заброшенном бетонном коллекторе, примерно в 80 метрах от жилого дома по улице Ленина, поступило в дежурную часть территориального ОВД поселка Петрокаменский от участкового, который делал обход подведомственного района. К тому времени тело погибшей молодой женщины 1986 года рождения сильно окоченело. По подозрению в совершении жестокой расправы сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали сожителя девушки – мужчину 1987 года рождения. Ранее он привлекался к уголовной ответственности и более известен в определенных кругах по прозвищу Шкаф», – поделился подробностями пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Сыщики уголовного розыска установили, что причиной преступления стало оскорбительное слово, которая бросила девушка во время конфликта с обвиняемым.

В областном следственном комитете сообщили, что задержанный мужчина признал свою вину. Против него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По решению суда он заключен под стражу на время расследования. Уральцу грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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