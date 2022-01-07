Ребенок пострадал в ДТП с участием отца на арендованной машине (ФОТО)

Маленький мальчик пострадал в ДТП, которое случилось 6 января в 16:27 на Сибирском тракте около дома № 31г.

По информации пресс-службы городского ОГИБДД, каршеринговый «Хендэ Солярис» столкнулся с «Киа Спортейж». В результате ДТП пострадали два пассажира арендованного автомобиля: 4-летний мальчик был госпитализирован с инородным телом в правом веке, 22-летняя девушка, которая находилась на переднем пассажирском сиденье, доставлена в ГКБ № 23, с предварительным диагнозом контузия правого глаза.

Детское кресло, в котором ехал мальчик, не было зафиксировано. За рулем каршерингового автомобиля «Хендэ Солярис» был 41-летний отец ребенка с водительским стажем 13 лет. Водитель пояснил, что не проверил детское кресло в салоне, когда посадил туда младшего сына.

«Автомобилем «Киа Спортейж» управлял 49-летний мужчина, тоже имеющий водительский стаж 13 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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