В центре Екатеринбурга прорвало водопровод

Сегодня днем в центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц Папанина и Юмашева, прорвался водопровод. Холодная вода залила улицу.

В пресс-службе «Водоканала» корреспонденту РИА «Новый День» рассказали, что прорвался большой магистральный водопровод диаметром 1000 мм. Бригада выехала на место аварии около часа назад.

На уточняющий вопрос о водоснабжении прилегающих жилых домов ответили, что воду там пока не отключали, так как пока неизвестно точное место аварии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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